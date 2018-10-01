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    Курскэнерго продолжает проводить занятия по профилактике электротравматизма

    Сегодня, 15:39
    Курскэнерго продолжает проводить занятия по профилактике электротравматизма
    Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжают проводить уроки электробезопасности для детей и подростков общеобразовательных учреждений Курской области. Очередная серия тематических занятий прошла в школах Пристенского и Рыльского районах. В них приняли участи более 300 школьников. 
    Специалисты Курскэнерго познакомили учащихся с основными правилами электробезопасности, рассказали о значении предупреждающих и запрещающих знаков установленных на энергооборудовании. Энергетики объяснили, почему нельзя приближаться к оборванным проводам и трансформаторным подстанциям, оборудовать места отдыха и разводить костры вблизи линий электропередачи, продемонстрировали приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшему от воздействия электрического тока. По окончании урока всем участникам были вручены тематические листовки и брошюры. 
    Профилактика детского электротравматизма – одно из приоритетных направлений деятельности Курскэнерго. Работа в этой сфере ведется специалистами филиала непрерывно. До конца текущего года энергетики планируют провести ещё порядка 60 тематических занятий.

     

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