В Железногорске сотни людей караулят подозреваемого в убийстве ребенка

Пропавший 23 октября в Железногорске первоклассник, которого почти неделю искали сотни людей, оказался убит в собственном доме. По версии следствия, по пути из школы мальчика встретил в лифте 39-летний сосед, заманил в свою квартиру, убил и вывез тело ребенка в дачный поселок у села Трояново. Сегодня во дворе девятиэтажки, где по мнению следователей убили ребенка, собралась толпа. По Железногорску прошел слух, что подозреваемого привезут к дому, чтобы на месте проверить его показания. На эту информацию откликнулись около 200 человек, в основном, жители ближайших домов и этой улицы. Когда подозреваемого вели в подъезд под усиленной охраной, они скандировали «Убийца!»

По материалам издания "Друг для друга"