Михайлову открыли дорогу в Совет Федерации

Сегодня депутаты Курской областной Думы утвердили поправки в региональное законодательство, которые позволят бывшим кандидатам в депутаты, баллотировавшимся по партийным спискам, дважды участвовать в распределении мандатов. Это открыло бывшему губернатору Курской области Александру Михайлову дорогу в сенаторы. Сначала ему надо вернуть мандат депутата Облдумы, от которого он отказался в 2016 году. Уже известно, что свой мандат решил передать Михайлову генеральный директор УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Андрей Варичев. Став депутатом Облдумы, Михайлов сможет попасть в Совет Федерации. После этого депутат, уступивший ему свой мандат, снова вернется в курский парламент. Впрочем, пока вопрос о рокировках открыт. Ранее появилась информация, что президиум генсовета «Единой России» не поддержит курских депутатов, если те попробуют вернуть депутатский мандат Александру Михайлову.

По материалам 46 ТВ и "ДДД"