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    Михайлову открыли дорогу в Совет Федерации

    Сегодня, 16:58
    Михайлову открыли дорогу в Совет Федерации
    Сегодня депутаты Курской областной Думы утвердили поправки в региональное законодательство, которые позволят бывшим кандидатам в депутаты, баллотировавшимся по партийным спискам, дважды участвовать в распределении мандатов. Это открыло бывшему губернатору Курской области Александру Михайлову дорогу в сенаторы. Сначала ему надо вернуть мандат депутата Облдумы, от которого он отказался в 2016 году. Уже известно, что свой мандат решил передать Михайлову генеральный директор УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Андрей Варичев. Став депутатом Облдумы, Михайлов сможет попасть в Совет Федерации. После этого депутат, уступивший ему свой мандат, снова вернется в курский парламент. Впрочем, пока вопрос о рокировках открыт. Ранее появилась информация, что президиум генсовета «Единой России» не поддержит курских депутатов, если те попробуют вернуть депутатский мандат Александру Михайлову.
     
    По материалам 46 ТВ и "ДДД"

     

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