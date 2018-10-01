В Курске вспоминали жертв сталинских репрессий

Сегодня в Курске вспоминали трагический период в нашей истории– десятилетия сталинских репрессий. В парке Героев Гражданской войны состоялся траурный митинг. К памятному знаку «Жертвам политических репрессий» возложили цветы. По неполным данным только в Курской области в 30–40-е гг. органы НКВД расстреляли почти 2 тысячи человек. В уголовном порядке незаконно репрессированными оказались более 20 тысяч, а в административном – свыше 100 тысяч человек. До середины 80-х эти дела практически не пересматривались. И только в годы перестройки началась серьёзная работа. 22 тысячам курян вернули доброе имя. Сегодня в Курске 548 человек имеют статус жертв политических репрессий. Им положен ряд льгот и денежные выплаты.