В Курске юных героев наградили медалями

В Пожарно-спасательном музее состоялась торжественная церемония награждения детей и подростков Курской области, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях и спасли человеческие жизни. Андрей Зудов и Антон Алмосов спасли тонущего на реке Сейм во Льгове мальчика. Даниила Мозолев и Кирилл Цуканов, жители Медвенского района, оказали помощь в тушении пожара. Заметив дым из соседнего дома, ребята, не теряя ни минуты, забежали в дом и предупредили жильцов, тем самым спасли четырех человек. Ученик рыльской школы Егор Кошелев спас из-подо льда ребенка. Всех юных героев наградили медалью «За мужество в спасении», также им вручили сладкие подарки и предложили серьезно подумать о будущей профессии — пополнить ряды спасателей - сообщили в МЧС.



