В Курской области учредили День профсоюзов

Скоро у курян появится новый праздник - День профсоюзов. Такое решение приняли депутаты Курской областной Думы. Праздник будут отмечать 21 ноября. Это дата первого Губернского съезда профсоюзов, состоявшегося в 1918 году. С него и началось профсоюзное движение в Курской области, сейчас оно насчитывает 155 тысяч человек. По мнению представителей Федерации профсоюзов, сам факт учреждения такого праздника будет способствовать росту значимости профессиональных объединений и уважительного отношения к трудовым достижениям.







