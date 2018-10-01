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    В Курской области учредили День профсоюзов

    Сегодня, 08:02
    В Курской области учредили День профсоюзов
    Скоро у курян появится новый праздник - День профсоюзов. Такое решение приняли депутаты Курской областной Думы. Праздник будут отмечать 21 ноября. Это дата первого Губернского съезда профсоюзов, состоявшегося в 1918 году. С него и началось профсоюзное движение в Курской области, сейчас оно насчитывает 155 тысяч человек. По мнению представителей Федерации профсоюзов, сам факт учреждения такого праздника будет способствовать росту значимости профессиональных объединений и уважительного отношения к трудовым достижениям.

     

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