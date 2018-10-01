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    «Ночь искусств» в Курске

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    «Ночь искусств» в Курске
    Всероссийская  акция «Ночь искусств» пройдет в Курске 3-4 ноября. 
    3 ноября 
    Курская государственная филармония, концертный зал «Свиридовский» (Сонина,4), 19.00. Концерт творческих коллективов и солистов филармонии.
    Курский государственный театр кукол, 18.00. Спектакль «Бабаня».
    Курский областной музей археологии, с 15.00 до 22.00. Костюмированное мероприятие «В стране березового ситца».
    4 ноября
    Курский областной краеведческий музей. 13.00 - мастер-классы «Мыльная история», «Роспись». 15.00 - мастер-класс «Декор новогоднего шарика». 17.00, 18.00  - тематический вечер «Ничто на земле не проходит бесследно».
    Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00. Интерактивное мероприятие «Материализуем натюрморт».
    Курскоблкиновидеофонд, 18.00. Экскурсия по ночному кинофонду - показ тематических анимационных фильмов.

     

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