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    В Фатежском районе за вечер в ДТП погибли два человека

    Сегодня, 11:45
    В Фатежском районе за вечер в ДТП погибли два человека
    Накануне вечером в Фатежском районе произошли две аварии со смертельным исходом. По информации Госавтоинпсекции, около 19 часов вблизи села Бычки на федеральной трассе  М-2 «Крым» грузовик MAN сбил 64-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пенсионер скончался на месте. Спустя около трех часов на той же трассе в Фатежском районе столкнулись "Лада Гранта" и встречный КАМАЗ. 53-летний водитель легковушки погиб на месте аварии.  

     

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