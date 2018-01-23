В Курске пройдет студенческий фестиваль ВГИК

Четвертый год подряд Курская область принимает крупнейший в России Международный фестиваль молодежных короткометражных фильмов ВГИК. Здесь свои учебные, курсовые, дипломные кино- и театральные работы представляют студенты российских и зарубежных киношкол. В нашем регионе он пройдет с 10 по 15 ноября. В этом году в конкурсную программу отобрали 43 фильма 38 киношкол из 36 стран. Фестивальные показы пройдут в 20 учреждениях Курска, среди которых сельхозакадемия, КГУ, Курский колледж культуры, ЮЗГУ, Академия госслужбы , школа № 20, Центр детского творчества.

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