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    В Курске пройдет студенческий фестиваль ВГИК

    Сегодня, 11:52
    В Курске пройдет студенческий фестиваль ВГИК
    Четвертый год подряд Курская область принимает крупнейший в России Международный фестиваль молодежных короткометражных фильмов ВГИК. Здесь свои учебные, курсовые, дипломные кино- и театральные работы представляют студенты российских и зарубежных киношкол. В нашем регионе он пройдет с 10 по 15 ноября. В этом году в конкурсную программу отобрали 43 фильма 38 киношкол из 36 стран. Фестивальные показы пройдут в 20 учреждениях Курска, среди которых сельхозакадемия, КГУ, Курский колледж культуры, ЮЗГУ, Академия госслужбы , школа № 20, Центр детского творчества.
    Справки по телефону: (4712) 52-98-20

     

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