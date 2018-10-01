Сотрудники Курскэнерго выступили перед участниками учений в Тверской области с театральной постановкой

Творческий коллектив филиала ПАО «МРСК Центра» ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» представил коллегам из других регионов, участвующим в учениях ПАО «Россети» в Тверской области театральную постановку «Снегопад». Ее зрителями стали в общей сложности более 300 человек.

Мини-пьеса «Снегопад» посвящена сложной и ответственной работе энергетиков. Ее события разворачиваются в канун Нового года, когда из-за непогоды без света остались тысячи людей. Им на помощь пришли энергетики. Покинув свои семьи, в тяжелых погодных условиях, в кратчайшие сроки они устранили последствия стихии. К наступлению Нового года в домах вновь загорается свет.

«Мне очень понравился спектакль. Постановка очень жизненная, вызвала патриотические чувства – я горжусь своей работой, коллективом! Огромное спасибо Курскэнерго, что приехали нас поддержать, это очень ценно», – поделился впечатлениями электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Липецкого РЭС филиала «Липецкэнерго» Алексей Кусуров.

«Получила большое удовольствие от просмотра. Курские коллеги играли очень искренне. Сюжет постановки актуален, он посвящен рабочим будням энергетиков, и сам по себе служит выражением благодарности за их труд!», – отметила начальник управления по работе с персоналом филиала «Тверьэнерго» Екатерина Терехина

Премьерный показ пьесы «Снегопад» состоялся в Курскэнерго в декабре 2012 году, в День энергетика, а в 2013 году она впервые была представлена в масштабах МРСК Центра, в рамках культурно-досуговой программы соревнований бригад по диагностике в Липецке. Выступления творческого коллектива Курскэнерго зрители встречают очень тепло.



