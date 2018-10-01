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    Необходимость продать машину побудила курянку погасить крупный долг

    Сегодня, 12:30
    Необходимость продать машину побудила курянку погасить крупный долг
    Курянка выплатила кредит после запрета на регистрационные действия в отношении ее машины. Как рассказали в службе судебных приставов, жительница Сеймского округа задолжала кредитной организации 1 миллион 700 тысяч рублей. 
    Пристав вынес постановление о взыскании денег, находящиеся на счетах должницы. Также курянке ограничили выезд за пределы страны. Кроме того, выяснилось, что женщине принадлежит кроссовер «Фольксваген Туарег», пристав наложил на иномарку запрет регистрационных действий. Вскоре должнице понадобилось продать автомобиль, это и заставило ее погасить долг в полном объеме. После этого все ограничения сняли. 

     

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