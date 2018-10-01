В Курске автокран разбил два автобуса. ДТП произошло утром 30 октября на проспекте Кулакова. По информации Госавтоинспекции, 44-летний шофер за рулем автомобиля КРАЗ двигался в сторону ПЛК. Из-за несоблюдения безопасной дистанции автокран столкнулся с притормозившим перед остановкой автобусом ПАЗ. По инерции маршрутка врезалась в другой ПАЗ, который отъезжал от остановки. В этом происшествии пострадал 29-летний пассажир первого автобуса. У него диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб бедра.



