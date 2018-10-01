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    В курских кафе и магазинах нашли просроченные продукты

    Сегодня, 13:05
    В курских кафе и магазинах нашли просроченные продукты
    В Курской области сотрудники прокуратуры проверили организации торговли и общественного питания. В Октябрьском районе в магазинах выявили продукцию с истекшим сроком годности, на товаре также отсутствовали сведения о дате выработки, сроке годности и условиях хранения. Вместе с мясным полуфабрикатом хранилась готовая молочная и рыбная продукция. Продавцы также не смогли предоставить необходимую документацию на товар. Аналогичные нарушения выявили в торговых объектах Фатежского района и придорожном кафе. Опасные продукты сняли с реализации. Прокуроры завели в отношении индивидуальных предпринимателей и продавцов административные дела. 

     

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