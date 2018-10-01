В Сеймском округе на мужчину наехала "десятка"

Накануне вечером в Курске произошло ДТП с участием пешехода. Госавтоинспекция зарегистрировала аварию в восьмом часу на улице Полянская. Водитель ВАЗовской "десятки", двигаясь со стороны улицы Серегина в направлении ПЛК, допустил наезд на 47-летнего мужчину, он шел по проезжей части во встречном направлении. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой доставили в 4-ю горбольницу. Подчеркивается, что водитель был трезв. Часом ранее под машину попала 46-летняя женщина в Железногорске. Она переходила дорогу по "зебре", и на нее наехал автомобиль «БМВ». Женщину отправили в медучреждение.



