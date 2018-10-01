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    В Курске реставрируют храм XVII века

    Сегодня, 14:21
    В Курске реставрируют храм XVII века

    В Курске реставрируют Свято-Троицкий храм, расположенный на улице Гайдара. Здание относится к XVII веку и является объектом культуры федерального значения. Реставрационные работы выполняют по целевой программе «Культура России».

     

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