Жителя Суджи избили в увеселительном заведении

Суджанские полицейские задержали подозреваемых в разбое. Преступление произошло в местном развлекательном заведении. Между посетителями после употребления спиртного возник конфликт. Двое злоумышленников, угрожая ножом, избили 33-летнего потерпевшего и похитили у него наличные, мобильный телефон и ювелирные украшения, после чего скрылись. Мужчина обращаться в полицию не стал, это сделали медики, которые прибыли к нему домой на вызов в связи с плохим самочувствием. Незамедлительно к пострадавшему направилась следственно-оперативная группа. После опроса удалось составить описание нападавших. Одним из предполагаемых подозреваемых оказался 19-летний местный житель, его задержали в течение часа. Другой злоумышленник прибыл в наш регион недавно и после совершения разбоя попытался скрыться. Его задержали сотрудники тульской полиции. Подозреваемого уже перевезли в Суджу для проведения следствия. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых останутся под стражей.