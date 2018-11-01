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    В Знаменском соборе куряне смогут поклониться мощам Луки Крымского

    Сегодня, 08:01
    В Знаменском соборе куряне смогут поклониться мощам Луки Крымского
    9 ноября в Курск прибудет ковчег с мощами святителя Луки Крымского. Поклониться им православные смогут в Знаменском соборе. Ковчег с мощами Луки Крымского пробудут в Курске до 12 ноября включительно. Ранее мы рассказывали: главную крымскую святыню впервые вывезли с исторической родины на длительный период - ее путешествие по 17 российским городам растянулось почти на два месяца. Святитель Лука Войно-Ясенецкий - один из самых почитаемых святых, живших в XX веке, при земной жизни он помогал людям как врач. Сейчас верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях. Судьба святителя Крымского напрямую связана с Курской областью. Он в начале XX века несколько лет работал хирургом в Верхнем Любаже и Фатеже. 

     

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