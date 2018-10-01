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    В Железногорске обвиняемого в убийстве первоклассника взяли под стражу

    Сегодня, 15:01
    В Железногорске обвиняемого в убийстве первоклассника взяли под стражу
    39-летнего жителя Железногорска, подозреваемого в убийстве первоклассника Даниила Бирюкова, взяли под стражу по ходатайству следствия. Расследование этого громкого дела продолжается. Железногорцу предъявлено первоначальное обвинение в убийстве малолетнего. По версии СК, 23 октября мальчик возвращался из школы, в лифте встретил соседа. Обманом мужчина заманил ребенка к себе в квартиру, надругался над ним, а затем, чтобы скрыть преступление, убил. Тело мальчика он вывез из города в большой спортивной сумке и спрятал в лесопосадке. Убитого ребенка нашли в ночь на 30 октября. Всё это время его искали сотни людей. Сегодня мальчика похоронили.  

     

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