В Железногорске обвиняемого в убийстве первоклассника взяли под стражу

39-летнего жителя Железногорска, подозреваемого в убийстве первоклассника Даниила Бирюкова, взяли под стражу по ходатайству следствия. Расследование этого громкого дела продолжается. Железногорцу предъявлено первоначальное обвинение в убийстве малолетнего. По версии СК, 23 октября мальчик возвращался из школы, в лифте встретил соседа. Обманом мужчина заманил ребенка к себе в квартиру, надругался над ним, а затем, чтобы скрыть преступление, убил. Тело мальчика он вывез из города в большой спортивной сумке и спрятал в лесопосадке. Убитого ребенка нашли в ночь на 30 октября. Всё это время его искали сотни людей. Сегодня мальчика похоронили.