В музее Дмитриева открылся зал памяти Ивана Суржикова

В Дмитриевском краеведческом музее открыли зал, посвященный исполнителю русских народных песен Ивану Суржикову. Фронтовой путь артиста начался, когда ему было 14 лет. Мальчишку заметил Рокоссовский - взял в денщики - за умение петь. Говорят, именно комфронта и прозвал его «курским соловьем». Суржиков дошел до Берлина. На привалах пел для бойцов. Спустя годы, обретя всесоюзную известность, никогда не забывал малую родину. Уроженец села Романовка собирал полные залы в Советском Союзе, США и Европе. Песни из репертуара «курского соловья» вновь прозвучат на памятном концерте, который состоится в Дмитриеве 9 ноября.

По материалам ГТРК "Курск"



