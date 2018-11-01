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    В музее Дмитриева открылся зал памяти Ивана Суржикова

    Сегодня, 08:00
    В музее Дмитриева открылся зал памяти Ивана Суржикова
    В Дмитриевском краеведческом музее открыли зал, посвященный исполнителю русских народных песен Ивану Суржикову. Фронтовой путь артиста начался, когда ему было 14 лет. Мальчишку заметил Рокоссовский - взял в денщики - за умение петь. Говорят, именно комфронта и прозвал его «курским соловьем». Суржиков дошел до Берлина. На привалах пел для бойцов. Спустя годы, обретя всесоюзную известность, никогда не забывал малую родину. Уроженец села Романовка собирал полные залы в Советском Союзе, США и Европе. Песни из репертуара «курского соловья» вновь прозвучат на памятном концерте, который состоится в Дмитриеве 9 ноября.
     
     
    По материалам ГТРК "Курск"

     

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