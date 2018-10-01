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    На месте 2-го энергоблока Курской АЭС-2 начались первые электромонтажные работы

    Сегодня, 15:49
    На месте 2-го энергоблока Курской АЭС-2 начались первые электромонтажные работы
    На площадке сооружения энергоблока №2 станции замещения Курская АЭС-2 начался монтаж электрического оборудования – датчиков автоматизированной системы контроля напряженно-деформированного состояния. Это первые работы, проводимые на искусственно созданном из песчано-гравийной смеси основании для реакторного здания энергоблока №2 КуАЭС-2 - уточнили в Управлении информации и общественных связей Курской АЭС.
    АСК НДС – это одна из многих систем, призванная обеспечить безопасность будущего энергоблока. «Под «подошву» фундаментной плиты мы установим 19 датчиков. Далее, по мере возведения реакторного здания, датчики будут устанавливаться в фундаментной плите и в защитной оболочке. Система будет контролировать состояние строительных конструкций всего сооружения – крен, давление на основание. Это важно для безопасности энергоблока», – пояснил представитель подрядной организации, выполняющей работы, заместитель главного инженера нововоронежского представительства ООО «Корпорация АК ЭСКМ» Дмитрий Кошелев.
    Такая же система уже установлена на первом энергоблоке КуАЭС-2 - там смонтированы две части АСК НДС (19 датчиков размещены под «подошвой» фундамента, 10 – в самой фундаментной плите), а также применена на Нововоронежской и Белорусской АЭС.
    Датчики представляют собой металлические «блины» со сложной начинкой. Монтаж происходит при непосредственном участии представителя завода-изготовителя, контролирующего правильность монтажа оборудования.
    После монтажа электрического оборудования специалисты приступят к строительно-монтажным работам – устройству бетонной подготовки. 
    В декабре на этой площадке ожидается выполнение ключевого события – начала армирования фундаментной плиты реакторного здания. 
     
     

     

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