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    На улице Ленина появился арт-объект

    Сегодня, 08:14
    На улице Ленина появился арт-объект
    Сегодня в Курске состоится открытие арт-объекта - граффити на стенах арки дома № 8 по улице Ленина. Студент КГУ Павел Псурцев украсил объект изображением древнего города и Триумфальной арки. Открытие арт-объекта в 14 часов.

     

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