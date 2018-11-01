Активисты третий год добиваются освещения дорог в Железногорском районе. В конце октября в слободе Михайловка машина насмерть сбила пешехода. В тёмное время подобные аварии здесь не редкость. Еще в декабре 2016 г. активисты ОНФ просили прокуратуру принять меры в связи с недостаточной освещенностью дорог и в первую очередь – трассы, связывающей Курск и Железногорск через густонаселенную Михайловку. Однако тогда дело закончилось заверениями руководства регионального комитета строительства и эксплуатации автодорог в том, безопасный проезд транспорта обеспечен, хотя освещение отсутствуют. После очередного смертельного ДТП в 2017-м прокуроры и автоинспекторы проверили опасные участки. Где-то фонари всё же нашли, вот только они не горели. Проверяющие зафиксировали нарушения. Прокуратура через суд пыталась добиться освещения, однако дело проиграла. Власти планируют заняться освещением на железногорских дорогах только в 2024 году. «Фронтовики» требуют перенести работы на более ранний срок, пока список жертв ДТП не пополнился.



