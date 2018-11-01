Сегодня стартует акция «Курский край – без наркотиков!». Она продлится до конца ноября. В области организуют спортивные, культурные, образовательные мероприятия. В первую очередь внимание будет нацелено на молодежь. Во время прошлой акции правоохранители изъяли из незаконного оборота около 3 килограммов наркотиков. На телефон доверия поступило 38 анонимных сообщений, 22% из них подтвердились. Сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков призывают в полицию по телефону 02, с мобильного – 102.



