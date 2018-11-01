поиск по сайту
 

    Курское «Динамо» одержало вторую победу в Евролиге

    Сегодня, 11:24
    Курское «Динамо» одержало вторую победу в Евролиге
    В среду баскетболистки курского «Динамо» в первом домашнем матче группы «В» Евролиги уверенно обыграли соперниц из французского клуба «Фламмес Кароло Баскет» 83:62. Эта победа стала для курянок второй на старте турнира. Лучшей в этой встрече оказалась Соня Петрович, оформившая дабл-дабл — 23 очка и 11 подборов, Брианна Стюарт набрала 15 баллов, Тина Чарльз — 11, Марта Ксаргай — 10. Следующий матч Евролиги «Динамо» проведёт 7 ноября в Греции с «Олимпиакосом». До этого 3 ноября команде Лукаса Мондело предстоит домашняя встреча Премьер-лиги с ногинским «Спартаком». Сегодня в Курске состоится ещё один баскетбольный матч международного уровня. «Инвента» примет турецкий «Бешикташ». Первая домашняя игры Кубка Европы в истории команды Элен Шакировой начнётся в 19.00 в СКК.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама