поиск по сайту
 

    Сотрудники Курскэнерго , участвующие в учениях «Россетей» в Тверской области, посетили в выходные учреждения культуры города Осташков

    Сегодня, 11:27
    Сотрудники Курскэнерго , участвующие в учениях «Россетей» в Тверской области, посетили в выходные учреждения культуры города Осташков
    Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» –участники учений ПАО «Россети» по организации взаимодействия и устранению нарушений на электросетевых объектах Тверской области – в свободное от работы время познакомились с достопримечательностями города Осташков. 
    Курские энергетики побывали в художественной галерее города Осташков на берегу южной части озера Селигер, где посмотрели экспонаты изобразительного  искусства, посвященные культуре Селигерского края. В Осташковском краеведческом музее они познакомились с историей и традициями местных промыслов и ремесел.
    Также для работников «Курскэнерго», участвующих в учениях в Тверской области, были проведены экскурсии на Оковецкий святой источник, исток реки Волги.
    «Очень интересной и познавательной была наша досуговая программа. В потоке рабочих будней такие культпоходы вызывают только массу положительных эмоций», – поделился впечатлениями Владимир Крюков, мастер Фатежского РЭС филиала «Курскэнерго».

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама