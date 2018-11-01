Сотрудники Курскэнерго , участвующие в учениях «Россетей» в Тверской области, посетили в выходные учреждения культуры города Осташков

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» –участники учений ПАО «Россети» по организации взаимодействия и устранению нарушений на электросетевых объектах Тверской области – в свободное от работы время познакомились с достопримечательностями города Осташков.

Курские энергетики побывали в художественной галерее города Осташков на берегу южной части озера Селигер, где посмотрели экспонаты изобразительного искусства, посвященные культуре Селигерского края. В Осташковском краеведческом музее они познакомились с историей и традициями местных промыслов и ремесел.

Также для работников «Курскэнерго», участвующих в учениях в Тверской области, были проведены экскурсии на Оковецкий святой источник, исток реки Волги.

«Очень интересной и познавательной была наша досуговая программа. В потоке рабочих будней такие культпоходы вызывают только массу положительных эмоций», – поделился впечатлениями Владимир Крюков, мастер Фатежского РЭС филиала «Курскэнерго».



