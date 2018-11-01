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    В Севастополе перезахоронили советского солдата из Курской области

    Сегодня, 11:39
    В Севастополе перезахоронили советского солдата из Курской области
    В Севастополе с почестями перезахоронили советского солдата из Курской области. Останки красноармейцев нашли во время строительных работ в районе Херсонесского аэродрома, поисковики сразу же отправили находку на экспертизу. Исследования показали, что останки принадлежат семи бойцам 26-й мотострелковой бригады 19-го танкового корпуса. Военнослужащие погибли в бою за освобождение Севастополя 12 мая 1944 года. Одним из погибших оказался младший сержант Иван Ивлев из Курской области. Солдат перезахоронили, на церемонию в Севастополь из Курской области приехала Наталья Асеева. 74 года семья ничего не знала о судьбе солдата. Спустя столько лет он «возвращается» героем к своей семье. 

     

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