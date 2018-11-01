поиск по сайту
 

    Друзья ограбили курянина ради спиртного

    Сегодня, 12:15
    Друзья ограбили курянина ради спиртного
    Житель Курска пострадал от рук собственных друзей. Вечером он пригласил в гости двух приятелей. Застолье было бурным, когда алкоголь закончился, мужчины задумались над тем, как пополнить запасы. Гости знали, что у хозяина квартиры есть деньги на банковской карте, но не смогли уговорить его потратиться на спиртное. Тогда они решили похитить кредитку, курянин попытался защитить своё имущество. Тогда мужчины избили своего собутыльника и ушли с его картой. В тот же вечер они пропили все деньги, которые оставались на счете. На следующий день потерпевший пришёл в себя и обратился в полицию. Фигурантов задержали «по горячим следам». Они признали свою вину, на время следствия их поместят в изолятор временного содержания. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама