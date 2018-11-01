Друзья ограбили курянина ради спиртного

Житель Курска пострадал от рук собственных друзей. Вечером он пригласил в гости двух приятелей. Застолье было бурным, когда алкоголь закончился, мужчины задумались над тем, как пополнить запасы. Гости знали, что у хозяина квартиры есть деньги на банковской карте, но не смогли уговорить его потратиться на спиртное. Тогда они решили похитить кредитку, курянин попытался защитить своё имущество. Тогда мужчины избили своего собутыльника и ушли с его картой. В тот же вечер они пропили все деньги, которые оставались на счете. На следующий день потерпевший пришёл в себя и обратился в полицию. Фигурантов задержали «по горячим следам». Они признали свою вину, на время следствия их поместят в изолятор временного содержания. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.