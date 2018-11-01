Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский обсудил с представителями профсоюзов Общества актуальные вопросы социального партнерства и трудовых отношений

Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский провел рабочую встречу с представителями первичных профсоюзных организаций компаний. На мероприятии обсуждались вопросы взаимодействия менеджмента Общества и профсоюзов в области развития социального партнерства, планы кадровой и социальной политики компаний на ближайшую перспективу.

Как отметил, открывая встречу Игорь Маковский, профсоюзы МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья - большая и мощная сила, объединяющая около 34 тысяч человек. Между руководством компаний и профсоюзами выстроен конструктивный диалог. Это помогает получать оперативную обратную связь от трудовых коллективов, знать и понимать их основные вопросы и потребности.

«Профсоюзы являются нашими главными помощниками в области обеспечения высокого уровня социальной защищенности работников, - подчеркнул глава МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. – Ведется успешная совместная работа, направленная на обеспечение нашему коллективу комфортных и безопасных условий труда, социальных гарантий. Сегодня мы находимся на этапе качественных изменений, нам предстоит реализовать беспрецедентный по своим масштабам проект реновации электросетевого комплекса 20 регионов страны с применением цифровых технологий. И профсоюзы могут оказать нам здесь неоценимую помощь, разъясняя нашим работникам важность этой работы и, по сути, мотивируя их на еще более профессиональный и ответственный подход к порученному делу».

Заместитель генерального директора МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Инна Громова познакомила участников встречи с результатами проведенных ранее с профсоюзным активом переговоров, касающихся дальнейшего улучшения условий Коллективного договора. Кроме того, она рассказала о внедряемых в компаниях новых передовых методиках обучения персонала и о мероприятиях, направленных на повышение статуса профессии энергетика.

Темами выступлений председателя профсоюзного комитета МСРК Центра Виктора Аблезгова и заместителя Председателя Совета профсоюзов МРСК Центра и Приволжья Татьяны Кузнецовой стали проводимая их организациями работа в сфере охраны труда и улучшения бытовых условий работников, участие в социальной жизни Общества и укрепление благоприятного социального климата в трудовых коллективах на местах.

Также в ходе встречи обсуждались основные направления корпоративной технической политики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, дальнейшие меры по улучшению условий труда, развитию производственной базы, обеспечению достойного уровня социальной поддержки работников компаний.



