поиск по сайту
 

    Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский обсудил с представителями профсоюзов Общества актуальные вопросы социального партнерства и трудовых отношений

    Сегодня, 12:28
    Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский обсудил с представителями профсоюзов Общества актуальные вопросы социального партнерства и трудовых отношений
    Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский провел рабочую встречу с представителями первичных профсоюзных организаций компаний.  На мероприятии обсуждались вопросы  взаимодействия менеджмента Общества и профсоюзов в области развития социального партнерства, планы кадровой и социальной политики компаний на ближайшую перспективу. 
    Как отметил, открывая встречу Игорь Маковский, профсоюзы МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья - большая и мощная сила, объединяющая около 34 тысяч человек. Между руководством компаний и профсоюзами выстроен конструктивный диалог. Это помогает получать оперативную обратную связь от трудовых коллективов, знать и понимать их основные вопросы и потребности.  
    «Профсоюзы являются нашими главными помощниками в области обеспечения высокого уровня социальной защищенности работников, -  подчеркнул глава МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. – Ведется успешная совместная работа, направленная на обеспечение нашему коллективу комфортных и безопасных условий труда, социальных гарантий. Сегодня мы находимся на этапе качественных изменений, нам предстоит реализовать беспрецедентный по своим масштабам проект реновации электросетевого комплекса 20 регионов страны с применением цифровых технологий. И профсоюзы могут оказать нам здесь неоценимую помощь, разъясняя нашим работникам важность этой работы и, по сути, мотивируя их на еще более профессиональный и ответственный подход к порученному делу».  
    Заместитель генерального директора МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья  Инна Громова познакомила участников встречи с результатами проведенных ранее с профсоюзным активом переговоров, касающихся   дальнейшего улучшения условий  Коллективного договора. Кроме того, она рассказала  о внедряемых в компаниях новых передовых методиках обучения персонала и о мероприятиях, направленных на повышение статуса профессии энергетика.   
    Темами выступлений председателя профсоюзного комитета МСРК Центра Виктора Аблезгова  и заместителя Председателя Совета профсоюзов МРСК Центра и Приволжья Татьяны Кузнецовой стали проводимая их организациями работа в сфере охраны труда и улучшения бытовых условий работников,  участие в социальной жизни Общества и укрепление благоприятного социального климата в трудовых коллективах на местах. 
    Также в ходе встречи обсуждались основные направления корпоративной технической политики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, дальнейшие меры по улучшению условий труда, развитию производственной базы, обеспечению достойного уровня социальной поддержки  работников компаний.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама