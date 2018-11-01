Бывший бухгалтер курской полиции проведет за похищение миллиона два года в колонии

Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу бывшей работницы бухгалтерии УМВД России по Курску, ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. У курянки были доступ к электронным подписям руководства, чем она решила воспользоваться. Она делала фиктивные заявки на возврат платежей в бюджет, направляла в казначейство, а в реквизитах получателя указывала свой счет. Так она сделала 70 перечислений на сумму более 1 млн. руб. Как сообщили в прокуратуре, экс-бухгалтера полиции суд приговорил к 2 годам колонии общего режима. Также с нее взыскали нанесенный ущерб.



