Во Льговском районе мужчина похитил у знакомого 1,5 миллиона рублей и ружьё

51-летний житель Льговского района подозревается в хищении почти полутора миллионов рублей и огнестрельного оружия из дома знакомого. Как рассказали в УМВД, злоумышленник проживал в соседнем поселке, но точно знал график работы мужчины. Он проник в дом, разбив окна, когда у хозяина была ночная смена. Злоумышленник обнаружил спрятанные деньги. Заметив металлический сейф, он надеялся на дополнительную добычу. Однако там оказалось только ружье. Вор решил прихватить и его. По дороге злоумышленник решил, что продать оружие не сможет и выбросил его в болото. Полицейским удалось вычислить взломщика. В его доме злоумышленника обнаружили часть похищенных денег - почти 970 тысяч рублей. Их вернут владельцу. Часть денег подозреваемый потратил на отдых в Краснодарском крае, куда поехал сразу после кражи. Выброшенное ружье нашли с помощью водолазов. Возбуждено уголовное дело. До окончания следствия подозреваемому запрещено выезжать за пределы области, он останется под подпиской о невыезде.