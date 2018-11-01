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    Старовойт в Щиграх разбирался в «мусорном» вопросе

    Сегодня, 16:10
    Старовойт в Щиграх разбирался в «мусорном» вопросе
    Сегодня врио губернатора Курской области Роман Старовойт побывал с рабочей поездкой в Щиграх. Снова обсуждали переход на новую систему обращения с коммунальными отходами. На этот раз глава региона познакомился с работой второго регионального оператора – АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» и посетил площадку накопления коммунальных отходов. Сюда свозится мусор со всей Северо-Восточной зоны Курской области. По сути, перевалочный пункт для транспортировки отходов на полигон «Спецавтобазы по уборке Курска» в Чаплыгино.  Обсуждение «мусорной» темы продолжилось на совещании с главами городов и районов. Замгубернатора Александр Дёмин рассказал, как формировались нормативы накопления ТКО в Курской области, а также сообщил, что их планируется пересмотреть, проведя более точные измерения и расчеты. Он признал, что главная недоработка со стороны властей - в слабой информационной работе с населением, ее решили усилить. 
    Роман Старовойт рассказал журналистам, что поступают предложения, в том числе и от иностранных компаний, которые готовы построить в Курской области заводы по переработке мусора, где с помощью современных технологий отходы превращают в электричество и в тепловую энергию. 

     

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