Сегодня 77-я годовщина обороны Курска от фашистов. В честь этой даты на Мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны состоится митинг, к памятному знаку курским ополченцам и бойцам истребительных батальонов возложат венки и цветы. Начало в 10 часов. В 1941-м защищать Курск вышли тысячи человек. Ополченцам нужно было затормозить немецкое наступление, удержать город до выхода войск из окружения. Жители построили баррикады, десятки противотанковых рвов, создали 43 узла сопротивления, перекрыли улицы. В течение двух дней ополченцы и воинские части удерживали город. Оборона Курска была кратковременной, но кровопролитной: погибли более 700 ополченцев. Затем началась оккупация города фашистами, она длилась 15 месяцев.



