поиск по сайту
 

    Сегодня 77-я годовщина обороны Курска от фашистов

    Сегодня, 08:14
    Сегодня 77-я годовщина обороны Курска от фашистов
    Сегодня 77-я годовщина обороны Курска от фашистов. В честь этой даты на Мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны состоится митинг, к памятному знаку курским ополченцам и бойцам истребительных батальонов возложат венки и цветы. Начало в 10 часов. В 1941-м защищать Курск вышли тысячи человек. Ополченцам нужно было затормозить немецкое наступление, удержать город до выхода войск из окружения. Жители построили баррикады, десятки противотанковых рвов, создали 43 узла сопротивления, перекрыли улицы. В течение двух дней ополченцы и воинские части удерживали город. Оборона Курска была кратковременной, но кровопролитной: погибли более 700 ополченцев. Затем началась оккупация города фашистами, она длилась 15 месяцев.  

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама