Представитель ОНФ поставила Курской области за благоустройство городской среды «двойку с минусами»

Трёхдневный визит в Курскую область члена центрального штаба и координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды Светланы Калининой оказался весьма неприятным для местных властей. Недостатки московская гостья нашла везде, где побывала. Калинина посетила Железногорск и Курчатов, а также несколько проблемных площадок в Курске. Калинина раскритиковала руководство Железногорска за «отсутствие интереса к семье мальчика, который подорвался на гранате», и за излишние траты на асфальтирование тротуаров. Властям Курска досталось за сильно затянувшиеся реконструкции скверов и парков, прокуратуре и жилинспекции- за отсутствие должного контроля за тратами бюджета на формирование комфортной безопасной городской среды. Светлана Калинина пообещала вернуться через месяц. Чтобы ее слова в Курске воспринимали серьёзно, гостья пообещала отозвать из региона часть денег, уже выделенных из федерального бюджета. В итоге Калинина заявила: «Во всех регионах есть недоработки, но у вас отвратительное отношение к реализации этой программы, вам двойка с двумя минусами».



