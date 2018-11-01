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    Бизнесменов старше 46 лет будут бесплатно обучать

    Сегодня, 08:06
    Бизнесменов старше 46 лет будут бесплатно обучать
    Начинающих курских предпринимателей будут бесплатно обучать. Это стало возможным благодаря подписанному Соглашению о сотрудничестве между курским бизнес-омбудсменом, региональным управлением налоговой службы и общественной организацией «Союз предпринимателей». Обучение по разным направлениям, объединенным темой «Управление бизнесом», могут пройти вновь зарегистрированные ИП в возрасте до 31 года, старше 46 лет, а также самозанятые. Семинары, тренинги и консультации помогут не только повысить финансовую грамотность бизнесменов, но и выявить проблемы, с которыми они чаще всего сталкиваются. Обучение молодых предпринимателей уже началось. Они посетят налоговую инспекцию, коммерческий банк, городской бизнес-инкубатор, несколько успешно работающих курских предприятий. Курсы для предпринимателей  от 46 лет запланированы на 2019 год. 

     

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