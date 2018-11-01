С начала года от СПИДа умерли более 60 курян. По последним данным, в регионе выявлены свыше 3 тысяч ВИЧ-инфицированных. Специалисты говорят: сегодня у вируса нет групп риска. Всё чаще он поражает благополучные слои населения. В этом году в регионе зарегистрировали более 300 случаев заболевания. Основной способ передачи инфекции - половой или инъекционный. Чтобы обнаружить ВИЧ, достаточно одного анализа крови. Обследование бесплатно и анонимно. В течение месяца медики проведут профилактические беседы во всех школах и вузах области.

По материалам ГТРК "Курск"