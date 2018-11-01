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    В Большесолдатском районе открыли после ремонта парк Победы

    Сегодня, 08:02
    В Большесолдатском районе открыли после ремонта парк Победы
    Парк «Победы» появился в селе Большое Солдатское. Его обновили по программе «Формирование комфортной городской среды». В парке теперь установлены «беседка влюблённых», цветочные арки, уложена тротуарная плитка и проведено современное освещение от солнечных батарей. Появился здесь  и фонтан.  В проекте по благоустройству муниципалитет участвует впервые. Поселку выделили более  1,5 млн руб.  Всего в селе Большое Солдатское до 2024 года планируется облагородить 6 дворов. Ранее координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина поставила Курской области за реализацию программы комфортной городской среды «двойку с двумя минусами». Критику у нее вызвали затянувшиеся сроки и качество благоустройства, формальный подход к выполнению программы.

     

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