В Большесолдатском районе открыли после ремонта парк Победы

Парк «Победы» появился в селе Большое Солдатское. Его обновили по программе «Формирование комфортной городской среды». В парке теперь установлены «беседка влюблённых», цветочные арки, уложена тротуарная плитка и проведено современное освещение от солнечных батарей. Появился здесь и фонтан. В проекте по благоустройству муниципалитет участвует впервые. Поселку выделили более 1,5 млн руб. Всего в селе Большое Солдатское до 2024 года планируется облагородить 6 дворов. Ранее координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина поставила Курской области за реализацию программы комфортной городской среды «двойку с двумя минусами». Критику у нее вызвали затянувшиеся сроки и качество благоустройства, формальный подход к выполнению программы.



