На главу комитета ЖКХ Курска завели уголовные дела за многомиллионный ущерб

Накануне поздним вечером прокуратура Курской области и региональный Следком опубликовали сообщения о возбуждении двух уголовных дел в отношении председателя комитета ЖКХ Курска. Сергея Цуканова подозревают в том, что он злоупотребил своими полномочиями и не позволил городскому бюджету сэкономить 33 миллиона рублей. В апреле провели электронный аукцион на ремонт дорожного покрытия на улице 50 лет Октября и Красной площади. На эти работы бюджет предполагал выделить не более 65 миллионов рублей. Контракт намеревалось получить курское ООО «ДРСУ», однако аукцион выиграла другая организация, предложившая цену вдвое ниже – 32 млн. После торгов выяснилось, что победитель не имеет необходимого пакета документов, тогда контракт законным образом перешел к ДРСУ. Но компания заявила о невозможности выполнить условия договоров и предложила расторгнуть их. Председатель комитета ЖКХ подписал соглашения о расторжении муниципальных контрактов без применения мер гражданской ответственности. При этом спустя два месяца комитет ЖКХ снова заключил контракты с тем же ООО «ДРСУ» на ремонт тех же автомобильных дорог, но уже за 60 млн рублей. Таким образом бюджету Курска причинен ущерб в 33 млн руб. На основании материалов прокурорской проверки СК возбудил в отношении председателя комитета ЖКХ Курска два уголовных дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями».



