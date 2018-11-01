В ДТП под Курском два человека погибли, еще семь пострадали

Накануне вечером в Курском районе авария унесла жизни двух женщин. По данным Госавтоинспекции, на 6-м километре дороги "Курск-Лебяжье" столкнулись три автомобиля: мультивен «Фольксваген», «Лада Калина» и «МАЗ». «Фольксваген» двигался со стороны Лебяжье в сторону Курска и столкнулся со встречной «Калиной», затем отечественную легковушку отбросило под фуру. Две пассажирки "Калины" скончались на месте. Водитель и пассажир «Лады», а также водитель и четыре пассажира «Фольсвагена» с ранениями доставлены в лечебное учреждение.