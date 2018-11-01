В отставку отправлены два заместителя губернатора Курской области. Свои посты покидают 61-летний Сергей Дюмин, он координировал работу органов исполнительной власти по вопросам строительства и управления имуществом, и 65-летний Александр Дёмин, в его ведении находились ЖКХ, экологическая безопасность, природопользование, регулирование тарифов, ТЭК, малое предпринимательство и лицензирование. Как уточняется на сайте региональной администрации, отставки произошли досрочно и по инициативе самих заместителей.