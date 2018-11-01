Пьяных водителей на курских дорогах будут ловить 4 дня

Сегодня в Курске и области начинаются проверки водителей на трезвость. Рейды сотрудников Госавтоинспекции будут проходить в течение четырех дней – по 5 ноября включительно. Напомним: управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность.

Курян призывают сообщать в полицию о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.