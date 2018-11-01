Старовойт анонсировал строительство дороги от проспекта Дружбы до улицы Просторная

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт с рабочей поездкой побывал на проспекте Дружбы. Он на месте ознакомился с дорожной проблемой, которая не решалась с 1991 года. О ней во время личного приема граждан в Приемной Президента РФ рассказал председатель ТОС по Лиственным улицам и переулкам Роман Данилов. Он просил врио главы региона оказать содействие в строительстве дороги от проспекта Дружбы до улицы Просторная в Северо-Западном микрорайоне Курска.

В настоящее время 34 улицы и переулка примыкают к пр. Дружбы и ул. Просторной. В частном секторе проживает более 7 тыс. человек. Общественный транспорт из-за бездорожья туда не ходит. Зимой эти переулки не чистят, детей невозможно отвезти в школы и детские сады, «скорая помощь» не проезжает. Пенсионеры не могут выбраться в поликлинику или в магазин.

Роман Старовойт с представителями городской и областной администраций определил фронт работ. «Я обещал, что приеду и посмотрю своими глазами. А за это время Николай Овчаров подготовил конкретные предложения: что можно сделать уже в следующем году. Мы договорились, и местные жители сегодня согласовали поэтапное решение проблемы. В следующем году будет реализовано строительство первой очереди уличной дорожной сети. Предусматриваются, в том числе, кроме основного хода, и рокадные дороги для параллельного движения и подъезда к частным жилым домам. Тротуар с каждой стороны, для того, чтобы можно было безопасно с детьми пройти вдоль дороги. Будут предусмотрены элементы благоустройства, в том числе электроосвещения. Надеюсь, к концу следующего года здесь уже будет возможность проехать», - подытожил Роман Старовойт.