На 2-й Рабочей девушку придавил собственный автомобиль

Вечером 1 ноября в Курске произошло необычное ДТП. Девушка попала под колеса собственного автомобиля. Как рассказал старший инспектор по пропаганде ГИБДД по Курску Александр Мальцев, происшествие зафиксировали в 17.30 на 2-й Рабочей напротив дома №4. ВАЗовская "десятка" начала самопроизвольное движение и наехала на 25-летнюю девушку- водителя, она вышла из салона и находилась перед легковушкой. В результате ВАЗ также повредил припаркованный рядом автомобиль «Хендай Солярис». У пострадавшей диагностировали ушибы коленных суставов. Подчеркивается, что девушка была трезва.



