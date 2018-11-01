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    На 2-й Рабочей девушку придавил собственный автомобиль

    Сегодня, 13:08
    На 2-й Рабочей девушку придавил собственный автомобиль
    Вечером 1 ноября в Курске произошло необычное ДТП. Девушка попала под колеса собственного автомобиля. Как рассказал старший инспектор по пропаганде ГИБДД по Курску Александр Мальцев, происшествие зафиксировали в 17.30 на 2-й Рабочей напротив дома №4. ВАЗовская "десятка" начала самопроизвольное движение и наехала на 25-летнюю девушку- водителя, она вышла из салона и находилась перед легковушкой. В результате ВАЗ также повредил припаркованный рядом автомобиль «Хендай Солярис». У пострадавшей диагностировали ушибы коленных суставов. Подчеркивается, что девушка была трезва.

     

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