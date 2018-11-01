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    Об ускорении процесса подготовки к назначению пенсии через работодателя

    Сегодня, 13:11
    Об ускорении процесса подготовки к назначению пенсии через работодателя
    Отделение ПФР по Курской области напоминает гражданам, что согласно Федеральному закону от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» работодателю предоставлено право обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда РФ за установлением страховой пенсии, выплатой и доставкой страховой пенсии застрахованным лицам, состоящим с ним в трудовых отношениях, с их письменного согласия. Также работодатель может направить в электронном виде по защищенным каналам связи заявление и иные необходимые для назначения пенсии документы в территориальные органы ПФР с их заверением усиленной квалифицированной электронной подписью.
    По состоянию на  1 ноября 2018 года 3466  работодателей Курской области заключили соглашение с ПФР об электронном взаимодействии для проведения заблаговременной подготовки документов и назначения пенсии своим сотрудникам.
    Благодаря соглашению оформить пенсию можно намного быстрее. Работодатель заранее формирует полный пакет документов в электронном виде, и если понадобятся дополнительные сведения о стаже или заработной плате, то сотрудника обязательно уведомят об этом через работодателя и при необходимости окажут помощь в получении недостающих документов. Такой подход не только облегчает взаимодействие с ПФР, но и позволяет учесть все пенсионные права граждан, выходящих на пенсию.
    Напоминаем, что через работодателя можно подать и заявление на назначение страховой пенсии, которое будет направлено по электронным каналам связи в территориальный орган ПФР по месту регистрации гражданина.
    Электронное взаимодействие работодателей и Пенсионного фонда не только экономит время, но и избавляет от необходимости самостоятельного обращения в ПФР.        
     
    По информации Отделения Пенсионного фонда РФ по Курской области

     

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