Театры и музеи ждут курян на акции "Ночь искусств". В нашем городе культурные мероприятия проведут 3 и 4 ноября. Сегодня в концертном зале "Свиридовский" выступят коллективы и солисты курской филармонии. Начало в 19 часов. Театр кукол в 18 часов начнет спектакль «Бабаня», а в музее археологии с 15 до 22 часов будут проводить костюмированное мероприятие «В стране березового ситца». В День народного единства куряне могут посетить краеведческий музей, где устроят мастер-классы «Мыльная история», «Роспись» и «Декор новогоднего шарика», а также тематический вечер «Ничто на земле не проходит бесследно». В картинной галерее имени Дейнеки начиная с 18.00 каждый час будут проводить интерактивную экскурсию «Материализуем натюрморт». Параллельно будет организована экскурсия по ночному кинофонду, затем посетителям покажут редкие мистические анимационные фильмы.