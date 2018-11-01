Куряне вспомнили участников обороны города от фашистов

Сегодня 77-я годовщина обороны Курска от фашистов. В честь этой даты на Мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны состоялся митинг, к памятному знаку курским ополченцам и бойцам истребительных батальонов возложили венки и цветы.

- В истории города Курска эти дни - трагические страницы. Долгие 15 месяцев оккупации принесли страдание и горе. Более двух тысяч человек было расстреляно, более десяти тысяч - угнаны для рабского труда в Германию. Но это и героические страницы, - обращаясь к собравшимся, сказал Николай Овчаров. - Мужество и героизм народных ополченцев приближали радостную весть о великой Победе.

…С первых дней войны куряне встали на защиту Отечества. Сотни молодых людей пришли в военкоматы как добровольцы.

В наш город настоящая война пришла 29 августа 1941 года: вечером началась первая бомбардировка Курска. Бомбили железнодорожный узел и авиабазу военного городка. Бомбы сыпались в течение двух с половиной часов, после чего вражеские самолёты ушли. Но взрывы в городе были слышны и ночью - взрывались бомбы замедленного действия.

Из «Сборника боевых документов Великой Отечественной войны» следует, что в первых числах октября на территорию Курской области вошли дивизии Гудериана. С середины октября начинается отвод советских частей на новый рубеж обороны – к реке Тим. Курск в стратегических целях решено было оставить. Однако оставление города без боя вызвало бы тяжёлое моральное состояние у курян. Кроме того, в Курске в тот момент было сосредоточено большое количество зерна. Надо было обеспечить вывоз хлеба, а также демонтированного производственного оборудования. По согласованию с командованием 13-й армии оборону города возглавил командир 2-й гвардейской дивизии полковник (впоследствии генерал-майор) Акименко. Кроме дивизии, которой он командовал, Акименко вернул к городским рубежам 133-ю танковую бригаду. Командование армии прислало в поддержку батарею большой мощности, 38-й мотоциклетный полк, 386-й зенитно-артиллерийский дивизион. В Курском депо был подготовлен бронепоезд.

В то же время куряне сформировали дивизию народного ополчения в составе четырёх полков. Ополченцы рыли четыре пояса окопов на северной и северо-западной окраинах города и на подступах к нему.

Ополчение представляли 3016 бойцов 2-й гвардейской стрелковой дивизии и 3472 гражданских лица, принявших присягу. Несмотря на слабое вооружение, это была немалая сила. В Курске был заминирован 41 объект. Рядом с железным Кировским мостом был построен ещё и мост деревянный - для отхода пехоты и транспорта. Железный мост был заминирован. На подходе к Курску немецкие войска встретили засады малых групп стрелков-автоматчиков. Они открывали огонь с близкого расстояния и не вступали в длительные бои. Полагая, что сопротивление сломлено, немцы решили войти в Курск колонной походным маршем. Но в городе были встречены огнём автоматов и пулемётчиков из засад. В течение двух дней ополченцы и воинские части удерживали город. Сокрушительный огонь по врагу вёлся из бронепоезда. После того как были вывезены зерно и оборудование, отступающие части и ополченцы взорвали мост через Тускарь, другие заминированные объекты и ушли из города. Последними отступали 70 человек из оперативного состава УНКВД под руководством капитана Аксёнова. До начала боёв их было 150.

Но даже захватив город, немцы в Курске не чувствовали себя спокойно. Уже 6 ноября прогремели взрывы на улице Дзержинского, на улице Максима Горького, в здании НКВД на улице Бебеля и в ряде других. Это начали действовать курские подпольщики.

Через 15 месяцев советские войска освободили город от агрессора. Оборона Курска ополченцами вписана славной страницей в историю города. О подвиге героев напоминают названия: улицы Курского ополчения, улицы Меркуловых - в честь погибших при обороне города Курска в 1941 году командира взвода истребительного батальона Ф. Г. Меркулова и его сына С. Ф. Меркулова, связного батальона; улицы Степана Гуляева - командира взвода Ленинского полка народного ополчения, погибшего при обороне города Курска 2 ноября 1941 года.



