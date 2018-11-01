Курян приглашают в День народного единства на Театральную площадь

В воскресенье куряне вместе со всей страной отметят День народного единства. Горожан приглашают 4 ноября в полдень на Театральную площадь, там состоится праздничный концерт, в котором примут участие лучшие творческие коллективы города. Накануне Дня народного единства Центр регионального развития выяснил, что значит этот праздник для жителей Курской области. 34% респондентов считают, что это важный праздник в истории нашей страны, так как имеет почти четырехсотлетнюю историю и до революции назывался День благодарности Пресвятой Богородице за ее помощь в освобождении России от поляков. 27,5% участников исследования назвали 4 ноября просто дополнительным выходным, который используют для решения накопившихся дел и отдыха. Порядка 16% ответивших предпочитают отмечать более привычный с советских времен праздник Великой Октябрьской социалистической революции. Для 14% курян 4 ноября – обычный рабочий день. 8% отмечают в этот день исключительно религиозный праздник иконы Казанской Божьей Матери.



