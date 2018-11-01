Жильцы съехали со съемной квартиры, забрав всё имущество хозяев

Полиция разыскивает мужчину и женщину, подозреваемых в краже. Как рассказали в УМВД, семейная пара с двумя детьми в декабре 2017 года сняла квартиру на проспекте Клыкова в Курске. Договор аренды заключили на длительный срок, после этого хозяин уехал на постоянное место жительства в другой город. Деньги за жильё квартиранты ежемесячно переводили, но через 8 месяцев перестали платить и отвечать на звонки. Владельцы связались с соседкой и узнали, что жильцы два месяца назад съехали, оставив ключи. Вскоре выяснилось, что с собой они прихватили все хозяйские вещи. Бытовая техника, телевизор, электроинструменты, посуда и даже детские игрушки хранились в запечатанных коробках в одной из комнат. Общая сумма нанесённого ущерба - около 30 тысяч рублей. Кроме этого оказалось, что арендаторы более полугода не оплачивали коммунальные услуги, накопив внушительный долг. Личности ранее судимых злоумышленников, уроженцев Льговского района уже установлены. В совершении кражи подозреваются Плотников Родион Вячеславович 28.08.1986 г.р. и Плотникова Людмила Александровна 30.04.1987 г.р. Возбуждено уголовное дело.

Граждане, обладающие информацией о местонахождении фигурантов и желающие оказать помощь следствию, могут обращаться в полицию по телефону 02, с мобильного звонок будет бесплатным по номеру 102.