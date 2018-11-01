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    Курянам разъяснят тарифы на вывоз мусора

    Сегодня, 17:40
    Курянам разъяснят тарифы на вывоз мусора
    В области создали рабочую группу по информированию курян по вопросам обращения с ТКО и работы региональных операторов. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Роман Старовойт. Руководителем рабочей группы назначен врио первого заместителя председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Николай Киселев, а в ее состав вошли представители комитета по тарифам и ценам Курской области, Государственной жилищной инспекции Курской области, а также руководители АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» и ООО «Экопол».
    Рабочей группе совместно с органами местного самоуправления поручено до 30 ноября провести для населения разъяснительную работу по вопросам представления услуг по обращению твердыми коммунальными отходами. По итогам будет подготовлен доклад для врио губернатора.

     

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