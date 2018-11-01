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    Старовойт назначил нового замгубернатора Курской области

    Вчера, 08:05
    Старовойт назначил нового замгубернатора Курской области
    Врио главы региона Роман Старовойт назначил нового заместителя губернатора. Им стал 45-летний Алексей Смирнов. Он уже знаком курянам по работе в областном комитете ЖКХ и в мэрии города в должности председателя комитета ЖКХ, вице-мэра. В 2011-м Смирнов переехал из Курска в столичный регион, где занимал серьезные должности в различных структурах. С 2012 по 2015 годы Алексей Борисович работал замминистра и 1-м заместителем министра строительного комплекса Московской области. С июля 2016-го был назначен 1-м заместителем генерального директора Фонда капремонта многоквартирных домов Москвы. Как сообщает пресс-служба администрации Курской области, новый вице-губернатор будет курировать сферу строительства, ЖКХ, развитие предпринимательства, экологическую безопасность и другие вопросы. Ранее их контролировал Александр Дёмин, который покинул свой пост 2 ноября. 

     

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