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    Расследование ДТП под Курском с двумя погибшими передали в СК

    Вчера, 08:02
    Расследование ДТП под Курском с двумя погибшими передали в СК
    По факту ДТП с двумя погибшими возбуждено уголовное дело. Речь идет об аварии, которая произошла вечером 1 ноября в Курском районе. На автодороге Курск-Лебяжье столкнулись три автомобиля «Лада Калина», «Фольксваген Мультивен» и МАЗ. «Лада» и иномарка ехали навстречу друг другу, после их столкновения «Калина» врезалась в МАЗ. В ДТП два человека погибли, четыре пассажира мультивэна были госпитализированы. Как сообщили в региональном УМВД, водитель «Фольксвагена» является сотрудником органов внутренних дел. В день ДТП он находился в отпуске. В данных обстоятельствах уголовное дело передали в СК. Как добавили в полиции, в случае, если вина сотрудника ОВД подтвердится, он будет привлечен к ответственности и уволен из органов внутренних дел. 

     

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